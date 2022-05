Ivan Perisic, "affare quasi fatto". Colpaccio italiano: chi beffa Inter e Juve in un colpo solo

28 maggio 2022 a

Il "solito" Antonio Conte. Dopo aver conquistato la Champions al Tottenham con un grande finale di Premier League, il tecnico salentino avrebbe strappato alla dirigenza degli Spurs la prima promessa di calciomercato: è Ivan Perisic l'obiettivo numero uno del club di Londra. Beffate in un colpo solo, dunque, l'Inter (con cui l'esterno a sinistro è arrivato, polemicamente, in scadenza di contratto) e la Juventus, da settimane sulle sue tracce.

L'ad nerazzurro Marotta aveva proposto al 33enne un biennale con parte fissa a 5 milioni a stagione e ricchi bonus. La Juve ha tentato di rilanciare ritoccando al rialzo la sua offerta, forte del "parametro zero". Poi però ha bussato il Tottenham, scavalcando le rivali. Secondo la Gazzetta dello Sport, in ballo ci sarebbe un contratto ancora più ricco e soprattutto l'opzione per un terzo anno che garantirebbe al croato, grande protagonista della stagione tra gli uomini di Simone Inzaghi (di gran lunga la sua migliore da quando è sbarcato a Milano), un finale di carriera ad altissimo livello anche con vista sull'Europa che conta.

All'Inter, in attesa di una risposta dal giocatore, non resta che pensare a due alternative pesanti (anche se non nello stesso ruolo) come l'argentino Dybala (scaricato dalla Juve) per l'attacco e l'armeno tuttofare della Roma Mkhitaryan, anche lui 33 anni come Perisic ma gradito a Inzaghi perché considerato un jolly tra centrocampo e trequarti.

