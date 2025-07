Juve, bufera su Vlahovic: l'inspiegabile "mi piace" dopo il ko

In questo momento, Juventus e Inter si somigliano parecchio. Proprio come il Biscione, anche la Vecchia Signora è alle prese con qualche mal di pancia interno. Un esempio? Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha vissuto un Mondiale per Club da panchinaro, nonostante i suoi due gol negli States. Il nove bianconero, però, l'ha combinata grossa. In sintesi: il Real ha eliminato la Juve, lui ha messo "like" a un post di festeggiamenti di Jude Bellingham.

"Next stop i quarti di finale. Gran vittoria!", ha scritto su Instagram il fuoriclasse inglese. Un "Mi piace" che però non è passato inosservato. Il centravanti guadagna una montagna di soldi a Torino. A un anno dalla scadenza del contratto, l'ex Fiorentina non ha né intenzione di rinnovarlo, né di trasferirsi permettendo a Madama di incassare una bella cifra.

Ma c'è dell'altro. Il serbo, infatti, ha postato una foto su Instagram con un messaggio enigmatico: "Devet". Che cosa significa? Come riporta Il Bianconero, il termine serbo significa "nove", ovvero il numero di maglia del centravanti della Juventus che, chissà, in queste ore potrebbe essersi sentito "minacciato" dall'arrivo in bianconero di Jonathan David, con cui il club ha trovato finalmente l'accordo nel corso della notte. Che sia una frecciatina alla società?