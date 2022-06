Andy Caroll ubriaco a letto con due bionde a 7 giorni dalle nozze: ecco le foto-scandalo

02 giugno 2022 a

Billi Mucklow ha deciso di sposare Andy Carroll, nonostante sia finito su tutti i tabloid britannici (e non solo) per essere stato sorpreso con due bionde in un letto a Dubai. Il calciatore si trovava lì con degli amici per festeggiare l’addio al celibato, ma evidentemente le cose sono sfuggite di mano: i testimoni raccontano di 17 ore consecutive di bevute, con Carroll che sarebbe stato così ubriaco da non rendersi conto in che guaio si stava cacciando.

Negli ultimi giorni la sua futura moglie è stata fotografata senza l’enorme anello di diamanti di fidanzamento al dito, ma nonostante ciò pare che si sia convinta a celebrare comunque il matrimonio. “Billi è stata completamente umiliata da Andy - ha rivelato una fonte al Sun - ma in fondo lo ama ancora. Un certo numero di suoi amici e anche alcuni membri della famiglia le hanno consigliato di posticipare il matrimonio, ma lei ha deciso di andare avanti dopo una lunga riflessione. Il matrimonio è tra soli due giorni: è tutto prenotato e gli invitati sono pronti a partire. Billi crede che non sia successo nulla a Dubai e vuole solo lasciarsi tutto questo alle spalle”.

Quindi la Mucklow tende a credere alla testimonianza delle due bionde che sono finite nella stanza d’albergo di Carroll: una di loro ha scattato una foto mentre Andy era ubriaco e addormentato che ha dato il via allo scandalo, ma ha assicurato che “nulla di sessuale” è accaduto e che il calciatore è stato “un assoluto gentiluomo” nonostante fosse ubriaco.

