Italia Argentina, Lionel Messi umilia gli Azzurri con un gesto: quello che nessuno ha notato

02 giugno 2022 a

La partita tra Italia e Argentina, va detto, è stata una umiliazione per la nostra Nazionale. Risultato tondo e l'Italia mai in partita. Ma in questa "Finalissima" tra la vincitrice della Coppa America e la vincitrice dell'Europeo ci sono molti significati nascosti che sono affiorati nel corso della partita. Innanzitutto partiamo dallo stadio dove si è giocata la partita: Wembley. Si tratta del palcoscenico in cui l'Italia ha vinto l'Europeo in casa dell'Inghilterra.

E allo stadio a incitare l'Argentina, oltre ai tifosi sudamericani c'erano anche gli inglesi che non hanno scordato il "It's coming Rome" di quasi un anno fa. Ed è in questo contesto aspro ambientale che è maturato il risultato disastroso della nostra Nazionale. E a un tratto sul campo di gioco, a risultato acquisito per l'Argentina si sono sentiti anche degli "olè" da parte del pubblico britannico. Ci sta, rosicano ancora per la finalissima.

Ma Leo Messi forse è andato oltre. Puntando Spinazzola (al suo rientro in Azzurro) dopo una serie di finte ha messo nel mirino anche LOcatelli tentando un tunnel. Ed è stato subito dopo questa giocata che Di Lorenzo ha avvicinato in modo aggressivo la Pulce per fargli notare che forse certe cose andavano evitate. L'avversraio non va mai umiliato, soprattutto a risultato acquisito. Ne è scaturito un piccolo parapiglia che però si è chiuso dopo pochi secondi. Ma resta il gesto di Messi, da un campione di quel calibro ci si aspetta qualcosa di più.

