Italia-Argentina, cosa succede se la finalissima finisce in pareggio nei 90 minuti: la novità

La finalissima tra Italia e Argentina a Wembley mette davanti la vincitrice della Coppa America e quella degli Europei. Ma attenzione perché questa partita è piena di significati. Il più importante riguarda la nostra Nazionale che può di fatto riscattarsi dopo l'eliminazione dal Mondiale da Qatar 2022.

A questo punto però è giusto chiarire quali saranno le regole di questo match. Infatti ci sono sostanziali novità che la Fifa sperimenterà proprio in questa partita. Infatti, in caso di parità, tra le due squadre si passerà direttamente ai rigori per decretare il vincitore. Intanto il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini torna a parlare dell'esclusione degli azzurri da Qatar 2022: "La delusione la portiamo ancora dentro ma bisogna ricominciare – le parole del commissario tecnico, Roberto Mancini -. Ci sono stati episodi che hanno finito col penalizzarci più del dovuto".

Anche il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini (alla sua ultima partita in azzurro), sarà tra i protagonisti di questa sfida. E proprio a Chiellini, Mancini ha voluto dedicare un pensiero in vista di questo traguardo così importante: "Ha fatto la sua scelta – ha aggiunto il ct -. Parlerò con lui per ringraziarlo per quanto fatto finora con noi, ma è anche giusto che prenda la decisione migliore per sé".

