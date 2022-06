Nicolò Zaniolo al Milan, ci siamo: la clamorosa offerta rossonera, chi mettono sul piatto

04 giugno 2022 a

Milan e Nicolò Zaniolo, ora ci siamo? Come è noto i rossoneri sono piombati sul talento della Roma, che vogliono portare a Milano ad ogni costo, o quasi. Il primo assalto però è stato respinto: la Roma valuta Zaniolo almeno 40 milioni di euro e il Milan ha provato a inserire Alexis Saelemaekers come contropartita del valore di circa 20 milioni. Ma Josè Mourinho ha fatto presente come sia alla ricerca di un giocatore differente.

Ora, però, siamo al secondo assalto per Zaniolo, pallino di Paolo Maldini, il quale avrebbe anche già incassato il "sì" del giocatore, che gradirebbe assai il passaggio al Milan. E in questo secondo assalto la dirigenza rossonera, ossia Maldini e Ricky Massara, sono pronti a mettere sul piatto una carta più pregiata: Ante Rebic. Già, il croato potrebbe essere sacrificato per arrivare a Zaniolo (per inciso già nei giorni scorsi era trapelata la disponibilità del Milan a privarsi di Rebic pur di mettere a segno una plusvalenza necessaria per finanziare il mercato).

Il punto è che Rebic è giocatore duttile, insomma quel tipo di pedina che piace, e parecchio a Josè Mourinho, che potrebbe sbloccare la situazione. E, forse, non si è così lontani dall'accordo. Per certo c'è che il Milan sta scommettendo, e forte, su Zaniolo. Il Diavolo farà di tutto per portarlo a Milano. E per i tifosi sarebbe un grande, grandissimo regalo dopo lo scudetto...

