Bandito ossessionato dai Gratta e Vinci? Fa una bruttissima fine...

Alle rapine si presentava con il volto coperto da passamontagna, bandane o t-shirt colorate per nascondere il suo volto, lasciando scoperti soltanto gli occhi . Una volta dentro al negozio colpito, armato di pistola o coltello, minacciava i presenti costringendoli a consegnare l’incasso della giornata: "Entrava così nel negozio e, una volta all'interno, armato di pistola o coltello, minacciava i gestori o gli addetti alle casse, costringendoli a farsi consegnare l'incasso giornaliero." Dopo ogni colpo la fuga, sempre con la stessa auto: una Peugeot 208 presa a noleggio . In alcuni casi ha rapinato negozi diversi a distanza di poche ore.

Peccato che il bandito abbia fatto una brutta fine. Infatti i filmati di videosorveglianza lo hanno incastrato, anche se l'indagine ha richiesto parecchio tempo. Grazie a un'analisi delle immagini durata circa nove mesi, coordinata dalla Procura di Roma, gli agenti del VII distretto San Giovanni sono riusciti a identificare e arrestare il responsabile: si tratta di un 38enne romano con precedenti per reati contro il patrimonio. "Ad individuare e ad arrestare il ladro, un trentottenne romano pregiudicato per reati contro il patrimonio, sono stati gli agenti del VII Distretto San Giovanni, utilizzando le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dei singoli esercizi". Ora il bandito si trova in carcere, in custodia cautelare.