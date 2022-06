Shakira distrugge Piqué, "ormai è fuori controllo": in un night club... rivelazione oltre la censura

04 giugno 2022 a

È arrivata la conferma definitiva di Shakira in un comunicato ufficiale del 4 giugno: "Io e Gerard Piquè ci siamo separati". Ecco quindi confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi pubblicate il 2 giugno da El Periodico in Spagna. La cantante colombiana non ha quindi perdonato il difensore del Barcellona per il tradimento.

Shakira ha definito l'ormai ex compagno "slegato e fuori controllo", perso in notti brave con il compagno di squadra 22enne Riqui Puing nei night club della città. Secondo le indiscrezioni sarebbe una donna in particolare ad aver mandato in fumo il matrimonio con la cantante colombiana. Si tratterebbe di "una giovane bionda sui 20 anni, che studia e lavora come hostess di eventi". El Periodico ha aggiunto che Shakira sarebbe a conoscenza dell'identità della ragazza, motivo per il quale i due avevano iniziato a vivere da tempo separati.

Una delle coppie più solide dello showbiz spagnolo è quindi scoppiata e in pochi se lo sarebbe aspettato. I due non erano sposati, per scelta, ma il loro amore durava da ben dieci anni. El Economista ha riferito che i due si parlano a malapena anche se, nell'ultimo singolo di Shakira uscito a fine aprile, di parole ne sono state dette molte: "Per completarti mi sono fatta a pezzi" recita il pezzo: "Sei falso, questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso". E ancora: "Non dirmi che ti dispiace, sembri sincero ma so che menti. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo". Chissà a chi si riferisce.

