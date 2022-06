Nuoto, Italia oro ai Mondiali nella 4X100, Paltrinieri trionfa nella 1500 stile libero

25 giugno 2022 a

Uno strepitoso Gregorio Paltrinieri frantuma il record dei campionati e vince la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Gara capolavoro del 27enne carpigiano che scappa via dall’inizio, semina gli avversari e non si ferma più. Fino a 100 metri dal traguardo anche il record del mondo del cinese Sun Yang (14’31«02) sembra poter cadere, ma l’azzurro per un pelo non riesce a completare la straordinaria impresa e ferma il cronometro dopo 14’32»80, che gli vale anche il primato europeo. Distanti l’americano Bobby Finke (14’36«70) e il tedesco Florian Wellbrock (14’36»90), medaglie d’argento e bronzo.

E come se non bastasse, l’Italia della 4x100 mista maschile è campione del mondo. Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso ed Alessandro Miressi nelle acque della Duna Arena di Budapest hanno conquistato la medaglia d’oro con il nuovo record europeo di 3’27«51. Argento agli Stati Uniti (3’27»79), bronzo alla Gran Bretagna (3’31«31).Gli azzurri hanno tenuto dietro gli Usa in tutte le frazioni, con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi. "Questa medaglia la sognavamo, ci credevamo, abbiamo fatto tutti dei parziali pazzeschi e ce la siamo meritata", ha detto Ceccon ai microfoni Rai. "Era l’ultima gara, dovevamo dare tutto, e poi la prestazione di Gregorio ci ha gasati", ha detto Miressi, riferendosi all’oro di Paltrinieri. £Meglio di così non potevamo fare, siamo felicissimi", ha commentato Burdisso, mentre Martinenghi ha rivelato: "Prima della gara ci siamo detti, sarebbe bello cantare un inno tutti insieme per la prima volta". "Una giornata che per l’Italia è veramente incredibile: abbiamo fatto tantissime medaglie, questa la sognavamo, ci credevamo, abbiamo fatto tutti dei parziali pazzeschi: diciamo che ce la siamo meritata". Lo dice l’azzurro Thomas Ceccon dopo aver conquistato l’oro per l’Italia con la staffetta 4x100 mista maschile ai Mondiali di Budapest 2022. Ai microfoni della Rai gli azzurri mostrano tutta la loro felicità. Per Alessandro Miressi questo oro riscatta un mondiale che finora non era stato all’altezza delle aspettative. "Sono contento per questa medaglia. Siamo stati tutti bravi, era l’ultima gara e bisognava dare tutto. Dopo la prestazione di Gregorio (Paltrinieri ndr) che ci ha gasato a manetta eravamo tutti belli gasati per questa staffetta. Doveva andare così» dice il torinese a cui fa da eco il delfinista Federico Burdisso. «Anche a me Greg ha gasato tantissimo. Oggi avevamo un’opportunità che non potevamo perdere, ce la siamo portati a casa e sono contentissimo".

