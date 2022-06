Boban Simic? Mangia solo carne cruda e secrezioni corporee: com'è ridotto dopo 4 anni

28 giugno 2022 a

Boban Simic è un buttafuori di 40 anni che è diventato piuttosto celebre prima a Chicago e poi nel mondo per le sue abitudini alimentari a dir poco anomale. L’uomo ha infatti riscosso successo con i video in cui mangia carne cruda e beve latte materno e secrezioni vaginali dell’ex fidanzate in aggiunta agli yogurt.

Quattro anni fa Simic ha iniziato questa “dieta” spaventosa con l’obiettivo di diventare “più alfa e aggressivo”: sostiene di non essersi sentito mai meglio in vita sua… Uno dei filmati più scoccanti lo vede intento a masticare la testa di un agnello crudo ed estrarre il suo bulbo oculare e mangiare anche quello. “Tutto ciò che mangio è crudo - ha dichiarato - il mio pasto preferito è l’agnello crudo perché ha un sapore forte ed è magro. Il maiale crudo è un po’ insipido, quindi lo mangio una volta ogni tanto. Il pasto migliore che ho fatto è stato una capra cruda perché è molto tenera”.

“Ero davvero nervoso la prima volta che ho mangiato carne cruda - ha aggiunto - ma sapevo che non poteva farmi del male. Volevo essere più sano e potente, ho intenzione di vivere per sempre. Ti viene detto di mangiare cotto per tutta la vita, ma è un lavaggio del cervello”. Poi in seguito Simic ha scoperto anche i “benefici” del latte materno e delle secrezioni vaginali…

