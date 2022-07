Novak Djokovic, "nella mia borraccia...": prende il mondo per i fondelli. Ma occhio al video

09 luglio 2022 a

Non è passata inosservata la borraccia di Novak Djokovic. Il tennista serbo è stato più volte immortalato mentre inalava una strana sostanza. Un vero e proprio giallo che ha sollevato la curiosità degli spettatori, in particolare dopo la vittoria contro Tim van Rijthoven. Dopo due set sotto, Djokovic ha ribaltato improvvisamente il risultato. Per questo è diventato in breve tempo virale il video che lo mostrava prendere la bottiglia misteriosa.

Ma a far insospettire ancora di più, la replica del 35enne a chi gli chiedeva informazioni: "Si tratta di una pozione magica, questo è tutto ciò che posso dire". Insomma, una risposta ironica con cui lo sportivo ha evitato di scendere nei dettagli. Per The Telegraph il contenuto altro non è che un integratore energetico non miscelato oppure polvere isotonica. "Non si ottengono vantaggi dal farlo a metà partita - si legge sul tabloid inglese -. Molti giocatori hanno iniziato a mangiare polvere, anche polvere isotonica pre-allenamento. Hanno iniziato a prenderla senz'acqua. È principalmente roba pre-allenamento perché dà loro un brivido. Immagino che sia disgustoso in gola. È strano, ma è quello che stanno facendo".

Generalmente gli integratori vengono assunti per permettere al corpo di funzionare ai massimi livelli. Stesso discorso per i prodotti isotonici, che possono essere utilizzati per caricare i livelli di energia prima delle prestazioni. L'ipotesi è dunque quella che il tennista abbia assunto una di queste sostanze, più che una "pozione magica". Anche se il dubbio, visto che il contenuto viene inalato, resta.

