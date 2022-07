Juventus, clamorosa offerta per Dzeko: cosa è successo

13 luglio 2022 a

La Juventus ci ha provato per Edin Dzeko, per quello che sarebbe stato un incredibile sgarbo alla squadra-rivale principale dei bianconeri. Secondo l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, un’offerta nero su bianco è stata fatta nelle ultime 48 ore, con il club della Vecchia Signora che ha cercato l'affondo e l'accordo con l'attaccante bosniaco dell'Inter, per portare in squadra quell’esperienza che serviva dall’ex Roma, considerato come un’ottima pedina ‘di peso’ per dare il cambio in attacco a Dusan Vlahovic. Ma, sempre secondo l’uomo di mercato, il “no” del giocatore ha fermato tutto.

Intanto, in casa Inter c’è il sì di Bremer, roccioso centrale del Torino, che sta attendendo il passo dell’a.d. Beppe Marotta, occupato al momento dalla cessione di Milan Skriniar al Psg. I parigini hanno pronta per il club del Biscione un’offerta vicina ai 70 milioni di euro. Sempre secondo Pedullà, l’affare per Bremer con i Granata dovrebbe chiudersi intorno ai 30 milioni, perché a gennaio altrimenti il prezzo scenderebbe intorno ai 15. L’Inter arriverà a 30, offrendo come contropartita il centrocampista delle giovanili, Cesare Casadei. La richiesta di Cairo è legittima, ma sa allo stesso tempo di aver fatto una promessa al giocatore.

I nerazzurri, inoltre, devono fare i conti con la grana Alexis Sanchez. Secondo il Corriere dello Sport, il cileno — che oggi, mercoledì 13 luglio, si aggregherà ai suoi compagni — sta facendo resistenza sull’ipotesi della risoluzione del contratto con buonuscita: per l’Inter è fuori dal progetto, la dirigenza ne ha parlato con il suo procuratore Fernando Felicevich, in occasione della risoluzione di Arturo Vidal. C’è la disponibilità a riconoscergli una corposa buonuscita, stimata attorno ai 4 milioni rispetto ai 7 del suo ingaggio, ma il cileno, al momento, fa resistenza: vuole prima trovare una nuova squadra.



