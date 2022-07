Christian Eriksen, "perché non l'ha fatto?": scoppia la rivolta dei tifosi dell'Inter

17 luglio 2022 a

a

a

Il rapporto tra i tifosi dell'Inter ed Eriksen non è più quello di prima. Il giocatore, che ha avuto gravissimi problemi di salute dopo il malore in campo agli Europei, adesso è pronto per una nuova avventura, questa volta al Manchester United. Il fantasista ex nerazzurro ha infatti lasciato il Brentford per vestire la leggendaria maglia dei Red devils. E sui social si è consumato un vero e proprio scontro con i tifosi nerazzurri.

Inter, i due segreti di Simone Inzaghi: indiscreto-Biasin, così il mister ha scritto un pezzo di storia

Il giocatore ha infatti salutato i suoi ex tifosi del Brentford ma non ha speso alcuna parola per i tifosi dell'Inter. Spieghiamoci meglio: la contestazione che viene mossa a Eriksen è il suo mancato saluto ai tifosi nerazzurri quando decise di andare in Inghilterra.

"Dopo l'arresto cardiaco". Chirstian Eriksen, una toccante confessione: "Quando ho capito tutto"

Eriksen ha rappresentato per l'Inter una delle pedine più importanti per la conquista dell'ultimo scudetto. Il suo impiego in campo è stato fondamentale per dare equilibrio alla squadra e soprattutto per dare le palle giuste a Lukaku che le trasformava in gol per la corsa al 19esimo titolo. Adesso però i tifosi dell'Inter si sentono traditi, dimenticati. I nerazzurri hanno sostenuto il giocatore nel momento più duro. Forse si attendevano un saluto o un "grazie". Sarà per la prossima volta...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.