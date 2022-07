Milan Skriniar, tutto passa da lui: perché l'Inter è col fiato sospeso

19 luglio 2022 a

Prima Paulo Dybala, ora Gleison Bremer. Il primo già sfumato e diretto alla Roma, il secondo ora più verso la Juve, che ha da poco salutato Matthijs De Ligt (diretto al Bayern per 80 milioni con bonus). E ora l’ago della bilancia per il mercato dell’Inter è Milan Skriniar: da tempo si parla di un suo trasferimento al Psg, che poche settimane fa aveva messo sul piatto ben 53 milioni di euro più sette di bonus, per un totale di 60 affinché l'affare si chiudesse. L'Inter però, partita da una valutazione di 80 e scesa a 70, avrebbe accettato volentieri 60 milioni di base più 10 di bonus, proprio per arrivare a 70.

Se parte Skriniar, potrebbe però non arrivare Bremer. Marotta, scrive Fanpage, aveva previsto per lui un esborso di 35 milioni da destinare al Torino, usando poi parte di quella somma per pagare l'investimento Dybala, nonostante le smentite durante la presentazione ufficiale della nuova stagione dell’Inter. La Juventus, però, ha invece usufruito del vantaggio temporale creatosi nella trattativa col Bayern per De Ligt, che di fatto ha permesso a Cherubini di avere un'ingente somma di denaro e pensare di alzare l'offerta dell'Inter ai granata portandola a 40 milioni (10 in più rispetto all'offerta arrivata da Milano) e un ingaggio da 5 milioni a Bremer.

A questo punto l'Inter dovrà compiere una corsa contro il tempo per sperare di chiudere l'affare Skriniar e far valere l'accordo verbale che già aveva col Toro una volta ceduto lo slovacco al Psg. Ma se così non fosse, e il brasiliano finisse in bianconero, si tenterebbe l’assalto per Nikola Milenkovic della Fiorentina, che sarebbe il sostituto dello slovacco, seppur questo potrebbe non soddisfare Simone Inzaghi, che aveva ià immaginato Bremer nella sua difesa a tre con De Vrij e Bastoni.

