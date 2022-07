Juve, Gleison Bremer sfotte subito gli interisti: "Anche il mio cane..."

21 luglio 2022 a

“La Juve? Era nel destino”. Gleison Bremer ha scelto la Juve rispetto all’Inter, svolgendo visite mediche e firma del contratto nella giornata di mercoledì 20 luglio. Il difensore ex granata, attraverso la classica intervista di rito ai canali sociali bianconeri, ha ringraziato la sua ex squadra ("Devo molto a Juric, sono cresciuto molto grazie a lui"), e parla dei suoi obiettivi futuri con la Vecchia Signora: "Voglio scudetto e Champions”, ha detto il giocatore, che dalla prossima stagione indosserà la maglia numero 3, quella lasciata scoperta dall’ex capitano Giorgio Chiellini: “Mi ispiro a lui, ci ho anche parlato… e poi è il miglior difensore italiano…".

Bremer: “Juve nel destino, il mio cane è bianconero”

E ancora Bremer durante l’intervista di presentazione: "Aspettavo tanto questo momento, abbiamo le medesime ambizioni”. Prima di quella frase che ha fatto sognare i tifosi di Madama: “Devo dire che la Juventus è stata sempre nel mio destino" ha chiosato il brasiliano "perché anche il mio cane è bianconero”. Insomma, il derby d'Italia da oggi ha un protagonista in più e non ci stupiremmo se alla fine il difensore venisse fischiato quando si giocherà il prossimo Juve-Inter, in programma nel primo finesettimana di novembre. Sul percorso fatto fin qui, aggiunge questo il difensore brasiliano: "Sono stato con un allenatore bravo, lui mi ha insegnato delle cose. Sono in Italia da quattro anni e ogni anno mi sono migliorato. Difensivamente sono più completo ora".

Bremer: “Quando ho visto Pogba e Di Maria…”

Un commento finale va a chi, come lui, è arrivato quest’anno in bianconero, con il ritorno eccellente di Paul Pogba: "Quando ho visto che sono arrivati Pogba e Di Maria non ho avuto dubbi su chi scegliere. Siamo una squadra costruita per vincere". Con la Juve “voglio sempre vincere, questo è il mio obiettivo".