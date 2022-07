Paul Pogba, tegola Juve: ginocchio ko, sarà operato. Quanto dovrà stare fuori

26 luglio 2022 a

Pessime notizie per Paul Pogba: lesione al menisco, operazione e due mesi di stop. Primo dolore stagionale per la Juventus e soprattutto Max Allegri, dunque, che ora dovrà trovare qualche alternativa tattica e magari sperare in un nuovo, clamoroso arrivo dal calciomercato (le ultime voci riferivano di un possibile assalto in agosto a Milinkovic Savic della Lazio).

Più grave del previsto, dunque, il guaio fisico per il centrocampista francese, appena tornato a Torino dopo essersi svincolato dal Manchester United, e uscito zoppicante da un allenamento durante la tournée della squadra negli Stati Uniti. Non sembrava nulla di grave, poi gli accertamenti e la sentenza dei medici: servirà un intervento chirurgico. Gli approfondimenti radiologici a cui si è sottoposto il bianconero hanno evidenziato infatti una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore Pogba sarà sottoposto a una consulenza ortopedica specialistica negli Stati Uniti dove potrebbe essere operato per accelerare i tempi di recupero.

Pogba non ha seguito la squadra in Texas, dove la Juve questa notte affronterà il Barcellona, e già oggi dovrebbe sottoporsi a un nuovo consulto medico. Per il momento la Juve ha emesso questo comunicato: "Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica".Pogba salterà il debutto in campionato contro il Sassuolo a Ferragosto ma anche le prime due giornate di Champions, in programma il 6-7 settembre e il 13 e 14 settembre. Il rientro in campo in caso di intervento dovrebbe avvenire a fine settembre-inizio ottobre.