Sebastian Vettel si ritira dalla F1, la pensione inizia su Instagram: "Perché lascio"

Sebastian Vettel sbarca su Instagram e annuncia in un video che si ritirerà dalla Formula 1 alla fine di questa stagione 2022. Dopo 15 anni, il vincitore di quattro Campionati del Mondo piloti di F1, terzo pilota nella lista di tutti i tempi dei Gp vinti, con 53 successi, dietro solo a Lewis Hamilton (103) e Michael Schumacher (91) decide dunque di dire addio alle piste.

"Terminerò la mia carriera in Formula 1 alla fine dell'anno", spiega. "Probabilmente dovrei iniziare con una lunga lista di persone da ringraziare ora, ma sento che è più importante spiegare le ragioni alla base della mia decisione. Amo questo sport. È stato fondamentale per la mia vita da quando ho memoria. Ma, per quanto c'è la mia vita in pista, c'è anche la mia vita fuori pista. Essere un pilota da corsa non è mai stata la mia unica identità. Credo fermamente nell'identità per chi siamo e come trattiamo gli altri piuttosto che per quello che facciamo. Sono Sebastian, padre di tre figli e marito di una donna meravigliosa".

"La decisione di ritirarmi è stata una difficile da prendere per me e ci ho pensato molto", dice ancora, questa volta ai giornalisti e non sui social. "A fine anno voglio prendermi un po' più di tempo per riflettere sul dopo; per me è chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia, ma oggi non si tratta di dire addio". E conclude il pilota tedesco: "Negli ultimi due anni sono stato un pilota dell'Aston Martin e, sebbene i nostri risultati non siano stati così buoni come speravamo, è chiaro che tutto è stato messo insieme per una squadra che ha bisogno di correre ai massimi livelli per gli anni a venire", "auguro a tutti loro ogni bene. Lavorerò il più sodo possibile da qui alla fine dell'anno con quell'obiettivo in mente, dando come sempre il massimo nelle ultime 10 gare".