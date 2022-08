Ferrari, "Binotto fatto fuori entro fine agosto": chi sgancia la bomba

03 agosto 2022 a

Dopo il disastro dell’Hungaroring, l’ennesima di una stagione che ha visto anche gli errori di strategia a Montecarlo e Silverstone danneggiare il povero Charles Leclerc, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, è stato ancora criticato moltissimo da fan ed esperti ai lavori. Uno di questi è l’ex guida di F1, Ralf Schumacher, ex pilota di F1 e opinionista di Sky Germania. Secondo il fratello di Michael, sette volte iridato rimasto nella storia della Rossa, l’ingegnere di Losanna ha il posto a rischio già dall’estate: "Lo vedo già in pericolo durante la pausa estiva — ha detto il tedesco —. Ci sono troppe piccole cose che sono andate storte e troppi problemi tecnici. Se ricevi un regalo come questo, e cioè lottare per il Mondiale, e lo butti via, è molto amaro".

Ralf Schumacher: “Ferrari ha sbagliato già dal venerdì”

Ralf Schumacher, che ai suoi tempi vinse anche dei GP con la Williams, ha anche sottolineato l'errata scelta della Ferrari che già al venerdì aveva già terminato le gomme che potevano essere utilissime alla domenica: "È stato ovviamente un weekend difficile — ha detto ancora il fratello di Michael —. La decisione sbagliata è stata presa venerdì perché sono state esaurite le gomme che sarebbero servite in gara. È stato amaro per la Ferrari”.

Binotto dopo l’Ungheria difende i suoi

Nell’intervista con la stampa italiana dopo la gara, Binotto aveva fatto intendere che bisogna capire il perché di alcuni errori, ma al tempo stesso non ritiene che ci sia bisogno di cambiamenti nella struttura di lavoro del suo muretto: "Non è una questione di sfortuna, e non c'è nulla da cambiare — ha aggiunto il tedesco —. È sempre una questione di continuo apprendimento e costruzione, costruzione di esperienza e di abilità. Dobbiamo concentrarci prima di tutto per capire le ragioni di oggi, affrontarle e tornare ancora più forti", ha concluso Schumacher.