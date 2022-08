Pavel Nedved, giallo su due video: "Con due ragazze, barcolla..."

29 agosto 2022 a

Due video imbarazzano Pavel Nedved. Da ore stanno girando alcuni filmati del vicepresidente della Juventus che sarebbe stato immortalato (il condizionale in questi casi è d'obbligo) in compagnia di tre ragazze in atteggiamenti intimi. L'occasione sarebbe serata scatenata in un locale. Qui il dirigente bianconero, all'alba dei suoi 50 anni, ballerebbe con tre ragazze palpando il seno a una di loro. "Guarda che poppe che c'ha", è una delle frasi che si sentirebbe dire nel video.

In un altro, poi, si può notare un uomo di spalle che passeggia barcollando. Se sia davvero Nedved non è dato sapersi, ma è certo che i filmati diventati virali hanno sollevato la polemica. Da parte del dirigente non è arrivato alcun commento, così com'è non è conosciuta la data dei video. In ogni caso queste non sono le uniche immagini a lui attribuite: in altre si vede un uomo dalla chioma bionda camminare con la giacca in mano in direzione del locale.

Nedved da un paio d'anni è un uomo sentimentalmente libero. Stando a quanto si vocifera in Repubblica Ceca, sua terra natale, il bianconero si è separato ufficialmente dalla moglie. Nelle ultime settimane sono addirittura emerse indiscrezioni sulla sua nuova fiamma: la popolare cantante e attrice Dara Rolins.

