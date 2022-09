Leo Messi, “cosa lo costringe a fare il tifoso”: clamorosa invasione di campo

28 settembre 2022 a

È ufficialmente partita la caccia di Lionel Messi alla Coppa del Mondo. L’Argentina ha utilizzato la pausa per le Nazionali per preparare la spedizione in Qatar, dove si presenterà tra le favorite. La selezione di Scaloni ha scelto di disputare due amichevoli tranquille, contro Honduras e Giamaica, entrambe vinte per 3-0.

Messi è stato ovviamente protagonista, realizzando due doppiette per la gioia dei suoi tifosi: d’altronde le aspettative in Argentina sono molto alte, anche perché potrebbe essere l’ultimo Mondiale del suo fenomeno. Contro la Giamaica Messi è entrato nel secondo tempo e ha segnato con un sinistro al limite di pregevole fattura: subito dopo il gol un tifoso ha fatto invasione di campo e ha corso verso il numero 10 argentino per sottoporgli una richiesta decisamente particolare. Il tifoso ha infatti voluto che Messi gli firmasse un autografo sulla schiena.

Inizialmente il calciatore si è un po’ spaventato, ma quando ha capito le intenzioni pacifiche del tifoso ha deciso di soddisfare la sua richiesta: e così in mondovisione Messi si è ritrovato a firmare un autografo sulla schiena, anche se gli steward dello stadio hanno scaraventato il tifoso a terra prima che Leo potesse completare l’opera. Tra l’altro qualche minuto più tardi Messi ha poi siglato il 3-0 per l’Argentina.