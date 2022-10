Inter, il duello Handanovic-Onana può fare esplodere lo spogliatoio

04 ottobre 2022 a

Risultati che non arrivano e una difesa che scricchiola: otto partite, 13 gol subiti. Sono troppi in casa Inter, con Inzaghi chiamato a dare la scossa. E pensare che la scorsa stagione il conteggio si era fermato a quota 32. C’è bisogno di un’inversione di rotta, perché il ritmo non è quello di una squadra che lotta per il campionato. E poi c’è la questione portiere da risolvere, secondo Fanpage: Samir Handanovic non dà più la sicurezza di qualche tempo fa, e André Onana, almeno finora, è stato utilizzato solo nelle gare di Champions League. Questa è certamente una delle tante scelte incomprensibili che la Beneamata si sta trascinando fin dalle prima uscite stagionali.

Inter, non un bene l’alternanza tra portieri

L'arrivo di Onana sembrava spalancare le porte di una titolarità per il camerunense, con Handanovic che avrebbe dovuto fare da chioccia all'ex estremo difensore dell’Ajax. Così però non è stato: Onana si è dovuto accontentare della Champions, giocando bene sia contro il Bayern Monaco che contro il Viktoria Plzen. Nonostante l'alternanza tra i portieri sia risultata un flop per qualsiasi squadra l'abbia provata nel corso degli ultimi anni (vedasi Donnarumma-Keylor Navas al Psg la scorsa stagione), l'Inter sta continuando a percorrere questa strada e la situazione non aiuta sicuramente gli interpreti ad acquisire sicurezza in nessun modo.

Contro il Barcellona tocca di nuovo a Onana

Handanovic contro la Roma non è stato perfetto nel gol di Dybala, il cui tiro dell’argentino, seppur potente, ha piegato le mani del portiere, finendo in rete. Lunedì in conferenza stampa è arrivata intanto la scelta dell'esclusione di Samir a favore di Onana per l'impegno di europeo: "Tra i pali contro il Barcellona ci sarà lui, sulla questione portiere valuterò sempre di partita in partita”, ha detto Inzaghi. Contro il Sassuolo ci sarà di nuovo Handa o il portiere del Camerun troverà continuità?