Stankovic nuovo allenatore della Samp (e Simone Inzaghi respira)

06 ottobre 2022

Sarà Dejan Stankovic il sostituto di Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. A renderlo ufficiale è stata la stessa società blucerchiata, ultimissima in classifica con due soli punti dopo 8 partite e ancora senza vittorie in campionato. Il serbo, ex allenatore della Stella Rossa con cui ha conquistato due titoli nazionali, sarà il tecnico della prima squadra fino al 30 giugno 2023 con opzione fino al 30 giugno 2024. All'allenatore "e al suo staff - si legge nella nota della Samp - un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna, del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società".

Come detto, Stankovic prende il posto di Marco Giampaolo che è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta contro il Monza. Il nuovo allenatore è stato un calciatore che ha militato in Italia nella Lazio e nell'Inter con il ruolo di centrocampista e che con i nerazzurri ascritto le pagine più importanti della sua carriera, essendo protagonista nella stagione 2009/10 del mitico "Triplete" con Josè Mourinho in panchina.



In qualche modo tirerà un sospiro di sollievo anche Simone Inzaghi. Il mister dell'Inter è reduce dalla vittoria salva-posto contro il Barcellona in Champions League, ma la sua panchina non può ancora considerata saldissima. In mancanza di risultati nei prossimi impegni in campionato a Sassuolo e sempre in Champions in Catalogna, si tornerebbe a parlare di un suo possibile esonero. Stankovic, come prima di lui Thiago Motta poi passato al Bologna, era considerato il più papabile per sostituirlo. E la mancanza di alternative low costa potrebbe blindare Inzaghi, perlomeno fino alla pausa mondiale.