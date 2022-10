La Juve rialza la testa: Vlahovic decide il derby con il Torino

15 ottobre 2022 a

La Juventus s’è desta. Serviva un derby con il Torino per risvegliare i bianconeri, che per la verità hanno palesato gli stessi problemi di sempre ma almeno hanno messo in campo più applicazione, traendo vantaggio da un atteggiamento irriconoscibile dei granata. In una partita piena di errori tecnici, soprattutto nel primo tempo, la squadra di Juric ha tenuto l’intensità troppo bassa.

Così facendo ha consentito alla Juventus di prendere sempre più fiducia e campo: alla lunga i bianconeri hanno meritato la vittoria, disputando un secondo tempo incoraggiante rispetto alle ultime uscite imbarazzanti. A decidere la partita è stato Vlahovic a un quarto d’ora dalla fine: il serbo aveva giocato male fino a quel momento, ma è comunque riuscito a trovare la zampata decisiva. Questa è la classica vittoria che fa morale, prima ancora che classifica: la Juve aveva vinto soltanto una delle precedenti cinque partite di campionato, aveva bisogno di un segnale.

E lo ha ricevuto, anche se restano i tanti errori tecnici al cospetto di un avversario che ha giocato malissimo. Fatto sta che i bianconeri hanno messo in cascina tre punti che danno loro un po’ di respiro: in classifica salgono a quota 16 punti, che valgono il momentaneo settimo posto.