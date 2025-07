Dusan Vlahovic, flop disastroso: quanti milioni è costato alla juve

Dusan Vlahovic è stato un salasso per la Juve secondo solo a Cristiano Ronaldo. Una follia finanziaria che sembrava poter trovare giustificazione sul piano tecnico, invece no. Il fallimento è stato totale ed è condiviso: nasce dalla Juventus e finisce in Vlahovic, che se ne andrà da sconfitto, anche se penserà e dirà il contrario. Di sicuro la sua permanenza è stata un danno economico alla società firmato Arrivabene-Cherubini.

Li ha maledetti Giuntoli, che non è stato capace di risolvere la situazione in anticipo, e Comolli ora, che sta cercando di risolverla in tutti i modi. La Juve ormai si è messa il cuore in pace circa la cessione di Vlahovic: nessuno lo vuole, nemmeno a prezzo di saldo che si aggirerebbe attorno ai 30 milioni. Ma forse nessun top club lo vuole proprio a prescindere. Per questo la società bianconera vorrebbe rescindere il contratto con un anno di anticipo. Non vale la pena tenere il serbo perché sul campo ormai offre poco o nulla di buono e a bilancio è una zavorra che blocca uno o due investimenti per migliorare la rosa.

FOLLIA

Vlahovic aveva firmato un (folle) contratto con ingaggio a crescere dai 7 milioni iniziali fino ai 12 milioni di euro netti che guadagnerebbe in questa stagione, che al lordo si traducono in oltre 22 milioni. Considerando che la quota ammortamento annuale è di quasi 19 milioni, il costo che la Juventus dovrebbe sostenere tenendo il centravanti in rosa sarà di circa 41 milioni.

Giusto per fare un paragone, è più del doppio di qualsiasi giocatore dell’Inter, ovvero la squadra con il monte ingaggi più alto in serie A, ed è anche più del doppio di ogni altro compagno alla Juve, perfino degli ultimi arrivati con cifre importanti, e altrettanto fallimentari come innesti, Douglas Luiz e Koopmeiners che pesano rispettivamente per 19 e 16 milioni annui tra ammortamento e ingaggio. Queste cifre sono anche il motivo per cui Vlahovic non vuole andarsene anche se è fuori dai piani della società.

Preferisce incassare tutti i soldi fino all’ultimo centesimo, d’altronde il contratto gli è stato proposto, non l’ha inventato lui. Vero anche però che con questo atteggiamento non si fa buona pubblicità per il futuro. Nessun club vuole portarsi in casa uno spaccone.