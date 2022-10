Portogallo, scandalo nel calcio femminile: "Orgia nell'appartamento"

20 ottobre 2022 a

La notizia è di quelle grosse, ed è arrivata sul tavolo della Federazione portoghese, aprendo uno squarcio grandissimo su quel che accade dietro alle quinte del calcio femminile. Seppur non ci siano eventi certi, in un documento sono stati raccontati i dettagli di una festa hard nel quale sarebbe successo di tutto tra alcune giocatrici e lo staff del Futebol Clube Famalicão, formazione femminile del distretto di Braga che milita nella Primeira Liga. Al momento però i singoli nomi non sono trapelati.

Le rivelazioni di una ragazza al quotidiano “Publico” - Le rivelazioni fatte alla Federazione da alcune ex giocatrici della squadra (anche loro rimaste anonime), oggetto di comportamenti inappropriati, hanno così scatenato la tempesta. "Ho deciso di raccontare la mia situazione – la versione di una di loro, raccolta dal quotidiano portoghese Publico — Vedendo diverse mie colleghe portare allo scoperto molestie sessuali subite da un allenatore o un direttore sportivo mi sono convinta a dire tutto… l'ho fatto anche per la condotta dei dirigenti del Famalicão, che sono stati avvertiti e non hanno fatto nulla". L’orgia avrebbe coinvolto almeno otto persone e si sarebbe svolta in un appartamento della società, dove viveva un membro dello staff tecnico. Il Consiglio di Disciplina ha già iniziato il lavoro d'inchiesta e dopo aver interrogato i giocatori, l'allenatore e altri testimoni dovrebbe pronunciarsi a breve.

Società era già stata avvertita, ma troppo "leggera" - La denuncia arriva dopo le accuse di molestie sessuali presentate da diversi giocatrici contro l'ex allenatore del Rio Ave femminile, Miguel Afonso (già sospeso dalla società). Nell'esposto viene sottolineato il comportamento superficiale tenuto dalla dirigenza dello stesso Famalicão, già avvertita delle varie segnalazioni di molestie in occasione dell'ingaggio del tecnico.