Cosa accade agli irregolari in Portogallo: sinistra muta?

Il governo portoghese ha annunciato che avvierà una massiccia campagna di espulsioni di immigrati. Le prime 4500 notifiche saranno inviate questa settimana, ma in tutto sono previsti circa 18 mila respingimenti per altrettanti stranieri - prevalentemente originari da India, Pakistan, Bangladesh e Nepal - che non sono riusciti a regolarizzare la propria situazione. Inizialmente si tratta di un provvedimento amministrativo dinanzi al quale i cittadini hanno 20 giorni per partire o fare ricorso, poi l'espulsione diventa coercitiva e i destinatari potranno essere condotti davanti a un giudice ed eventualmente internati in Centri di permanenza temporanea (Cit, nell'acronimo portoghese). Al momento, però, il Portogallo ha un solo Cit operativo nei pressi di Oporto, mentre altri due, in fase di costruzione con i soldi del Pnrr, non saranno pronti prima del 2026.

L'annuncio ha sollevato molte polemiche. Lo stesso Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, pur minimizzando l'impatto della misura annunciata rispetto alla quantità di immigrati oggi presenti sul territorio nazionale, ha ricordato che senza di loro l'economia portoghese collasserebbe. Le opposizioni di sinistra, invece, accusano apertamente il governo di demagogia elettoralistica. Il primo ministro Montenegro "usa l'immigrazione per fare campagna elettorale e, soprattutto, per fare in modo che non si parli dei pessimi risultati del suo governo", ha detto il segretario socialista, Pedro Nuno Santos.