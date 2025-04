Spagna senza luce, maxi-blackout: si riunisce il governo

Le autorità hanno così raccomandato di non mettersi alla guida fino a quando non verrà risolto il problema. Sul proprio account X, Red Eléctrica ha fatto sapere di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia elettrica, in collaborazione con le aziende del settore, e che "si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse disponibili per risolvere il problema, dopo che si è registrato uno 'zero' nell'energia elettrica".

Maxi blackout in Spagna e Portogallo , dove migliaia di utenti si trovano senza corrente e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l'aiuto dei tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti, e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sull'accaduto. Anche in Portogallo i cittadini hanno segnalato un'interruzione di corrente elettrica poco dopo mezzogiorno. I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. Sono stati colpiti anche i semafori e i centri commerciali.

D'altronde il blackout ha provocato gravi disagi nelle città spagnole. E non solo. Le ripercussioni si stanno riscontrando anche nel sud della Francia, non lontano dal confine spagnolo, in particolare in Occitania, soprattutto nella zona di Perpignan, la cosiddetta Catalogna francese. Lo scrive il quotidiano locale l'Independant.Nel frattempo anche il Masters 1000 di Madrid sta risentendo del massiccio blackout elettrico in corso da circa un'ora in tutta la Spagna. A farne le spese i primi match della giornata, tra cui quello di Matteo Arnaldi, che sono stati interrotti. Stanno chiudendo anche i supermercati, mentre altre attività hanno limitato i pagamenti ai soli contanti.

Il dipartimento degli Interni spagnolo ha istituito una squadra di crisi la cui priorità é l'evacuazione delle persone intrappolate nelle metropolitane e nei treni, molte delle quali in tunnel, e negli ascensori di edifici pubblici e privati. È stata inoltre convocata una riunione urgente del Centro di coordinamento delle operazioni di emergenza (Cecor) per organizzare la risposta delle varie forze di emergenza e di polizia per far fronte alle conseguenze del blackout. Le comunità autonome hanno convocato i rispettivi gabinetti di crisi. Il Comune di Madrid ha attivato il suo Piano di emergenza municipale e sta dando priorità anche al salvataggio delle persone intrappolate negli ascensori. Il ministro per la Coesione territoriale portoghese Manuel Castro Almeida non esclude che dietro al blackout ci sia un cyber attacco. Le prime stime parlano comunque di almeno "sei/ dieci ore" per ripristinare completamente la corrente elettrica. Intanto Siviglia è esplosa in un applauso quando alle 15,56 è tornata la luce, dopo oltre quattro ore di blackout che hanno mandato in tilt la città. Turisti nelle strade e residenti affacciati alle finestre hanno salutato con urla di approvazione il ripristino dell’energia. Ancora fuori servizio però la rete cellulare cittadina. Tutte le principali attrazioni turistiche non hanno potuto assorbire il massiccio afflusso di visitatori che hanno affollato le strade. Intanto "per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione e per garantire la sicurezza, l’interruzione generale della corrente elettrica che ha colpito la Spagna ha costretto alla sospensione delle sessioni diurne e notturne del Mutua Madrid Open", fa sapere l’organizzazione del torneo in corso in Spagna. Per il completo ripristino del flusso di energia elettrica in tutto il Paese ci vorranno ancora tra le 6 e le 10 ore.