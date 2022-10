Italia ripescata ai Mondiali? “Chi farebbe carte false”: cosa sta succedendo

21 ottobre 2022 a

A meno di un mese dall’inizio dei Mondali in Qatar, un altro caso è esploso in seno alla Fifa. La quale ha ricevuto una formale richiesta di esclusione per la nazionale dell’Iran da parte di un prestigioso studio legale, contattato da un comitato formato da ex e attuali figure di spicco dello sport iraniano. La richiesta di sospendere la Federazione locale nasce dalla violazione dello statuto e dei regolamenti della Fifa stessa da parte del Paese asiatico.

“La Fifa - si legge nella missiva - non dovrebbe consentire la partecipazione di un Paese che perseguita attivamente le sue donne, atleti e bambini solo per il fatto che esercitano i loro diritti umani più elementari”. Sebbene le richieste siano fondate, appare altamente improbabile che la Fifa possa accoglierle, tra l’altro a meno di un mese dai Mondiali che avranno luogo in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. L’Iran si trova nel girone B con Inghilterra, Galles e Stati Uniti e la Fifa è consapevole da tempo di quanto accade nel Paese asiatico, ma comunque è difficile immaginare un suo intervento.

In ogni caso sarebbe praticamente impossibile un ripescaggio in extremis dell’Italia, anche se Infantino farebbe carte false per portarci in Qatar. Le norme in tal senso sono chiare: eventuali ripescaggi non dipendono dal ranking Fifa, che premierebbe gli azzurri. Nel caso in cui fosse necessario sostituire una Nazionale, ne verrebbe scelta un’altra appartenente alla stessa confederazione di quella esclusa. Quindi nel caso dell’Iran ipoteticamente verrebbero ripescati gli Emirati Arabi, eliminati ai playoff dall’Australia.