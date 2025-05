Paolo Bonolis feroce contro Antonio Conte: "Napoli, ma quale miracolo?"

No, non fa sconti Paolo Bonolis, interista doc. Presente alla XV edizione di “Tennis and Friends”, andata in scena alla Grand Stand Arena del Foro Italico, il conduttore – da sempre volto noto della televisione e tifoso nerazzurro fino al midollo – ha commentato con la consueta ironia e passione l’attualità del calcio italiano e della sua amata Inter. Certo, ironia. Ma anche una puntura ad Antonio Conte, mister del Napoli ora favorito nella lotta tricolore.

Bonolis ha espresso soddisfazione per la prestazione dei nerazzurri nel match d’andata contro il Barcellona in semifinale di Champions League, pur con un pizzico di rimpianto: "Vediamo che succede a San Siro. A Barcellona sono stati fantastici, peccato perché Mkhitaryan doveva mettere le scarpe di Pupo e allora avremmo ottenuto il quarto gol, e invece no, è andata così ma la squadra è stata fortissima", ha commentato sornione.

Poi riflettori puntati su Lamine Yamal, talento che contro l'Inter ha mostrato tutto il suo potenziale, enorme: "Il Barcellona è trascinato da quel maghetto che gioca come alla destra, Lamine Yamal. Bellissima partita, mi sono entusiasmato e ho sofferto nella gioia, che sembra un ossimoro ma è quello che davvero è accaduto a molti tifosi come me".