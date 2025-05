La volta buona, il dramma di Pamela: "Sparito da due anni"

Quella del Primo maggio di La volta buona doveva essere una puntata “sui generis”, e in effetti particolare lo è stata davvero, purtroppo. Nello studio dello show pomeridiano di Rai 1, ospite di Caterina Balivo, c’è Pamela Petrarolo. Una trentina d’anni fa era una delle ragazzine star di Non è la Rai, addirittura l’anti-Ambra Angiolini. E mentre Ambra, crescendo, è rimasta nel mondo dello spettacolo con un ruolo di primaria importanza, Pamela ha avuto un percorso da montagne russe, fatto di continue discese e risalite. Nel giorno della Festa del lavoro, però, la sua vita professionale passa improvvisamente in secondo piano perché una dolorosa rivelazione privata monopolizza il confronto.

«Improvvisamente, una mattina, mio fratello è uscito e non è più tornato a casa, non abbiamo più sue notizie da due anni - gela tutti la Petrarolo -. Mia mamma mi racconta che, secondo lei, lui stava vivendo un forte momento di depressione. Manuel è sempre stato un ragazzo molto introverso, credo che abbia un po’ accusato il fatto che tutti noi fratelli ci fossimo creati una famiglia mentre lui era rimasto a casa. Poi Papà si è ammalato e lui l’ha seguito molto. Un giorno, mia mamma ha ricevuto una chiamata da una signora che le diceva che aveva una lettera da parte di mio fratello. Si sono incontrate in un supermercato e lei ha consegnato questa lettera senza dire nulla, mamma è sicura che lui fosse nei paraggi per accertarsi che le venisse data. Abbiamo capito che era stato lui a scriverla, perché ricordavamo alcuni dettagli della sua calligrafia». Il clima si fa pesante: «Le mie sensazioni non sono molto belle e positive, perché credo che un ragazzo di 35 anni non possa allontanarsi così o comunque sparire nel nulla. Temiamo si sia messo nei guai, magari entrato in contatto con qualche setta... Il suo telefono è sempre rimasto spento ma, per sei mesi, a intermittenza, arrivavano dei messaggi del tipo “Mamma sto bene”, “Papà non ti preoccupare, ti voglio bene”... Cioè questi messaggi per mia madre erano chissà cosa, da un po’ non li riceviamo più».