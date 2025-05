Giuseppe Conte, la vergogna contro Meloni: "Madre cristiana? Complice crimini di Gaza"

"Una mamma che setaccia una mezza busta di farina avariata trovata tra i rifiuti, fra gli insetti, nel tentativo disperato di far mangiare i propri figli a Gaza. Presidente Meloni, il vostro amico Netanyahu - quello a cui i membri del suo Governo stringono la mano mentre stermina più di 50mila palestinesi - sta affamando la popolazione di Gaza: da due mesi non fa entrare un chilo di farina, mancano cibo e medicine. Da inizio anno oltre 9mila bambini sono stati ricoverati per malnutrizione. Perché non abbiamo preso una ferma posizione, non abbiamo promosso sanzioni ed embargo sulle armi di un governo così palesemente criminale?".

Lo scrive su Facebook il leader di M5s Giuseppe Conte che posta un servizio di Rainews 24 su Gaza, in cui viene raccontata la storia riferita da Conte. "Presidente Meloni - prosegue Conte - lei ha detto di andare fiera del fatto che molti italiani 'hanno ritrovato un po' di orgoglio'. Ecco, io non sono affatto orgoglioso delle sue scelte. E le assicuro che il motivo non è che oggi guido una forza che sta all'opposizione. Ma sono stato Presidente del Consiglio e ho toccato con mano come può essere determinante una forte presa di posizione dell'Italia e dell'Europa per cambiare il corso anche più infame della storia".