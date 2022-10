Bagnaia, sospetti in MotoGp: gioco sporco Honda

26 ottobre 2022 a

a

a

Il botta e risposta sui social tra la Honda e il team satellite Ducati Gresini non è passato inosservato. Su Twitter, infatti, il team giapponese ha postato un tweet in cui era scritto: "Ci siamo svegliati ricordandoci che manca solo una gara (quella di Valencia del 6 novembre, ndr)”. Un messaggio neutro, in cui forse i giapponesi speravano di ricevere commenti di incoraggiamento dai sostenitori, ma tra i messaggi di risposta c'è quella della scuderia italiana, ora capeggiata dalla moglie dello scomparso Fausto Gresini, Nadia Padovani, che ha risposto con una battuta pungente: "Dovreste essere felici che la stagione stia finendo".

La pungente risposta di Honda, Gresini prova a placare gli animi - La Honda infatti è ultima nei Costruttori, e ha dovuto fare i conti anche quest’anno con una moto difficile da guidare. Per di più, è arrivata l’ennesima operazione di Marc Marquez, la quarta all’omero del braccio destro dopo il GP del Mugello. Lo spagnolo è quindi tornato ad Aragon, conquistando risultati importanti. La risposta di Gresini non è comunque piaciuta al team giapponese, che ha preso malissimo la frase, entrando in un intervento a gamba tesissima. "Quali sono gli ordini per domenica?”. Gresini ha provato a placare il tutto con: “Una paella e 25 punti”.

Il riferimento alla lotta di domenica scorsa a Sepang - Il riferimento preciso della risposta della Honda, va alla gara di Sepang, dove ha vinto Francesco Bagnaia davanti a Enea Bastianini. I due saranno compagni la prossima stagione nel team ufficiale di Borgo Panigale, ma domenica il riminese ha preferito non attaccare il ducatista, sia per non averne più nel finale, sia perché Pecco è in piena lotta mondiale contro Fabio Quartararo.