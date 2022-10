Antonio Conte, quale sarà il suo futuro e altre previsioni

Fabrizio Biasin 29 ottobre 2022 a

È uscita questa indiscrezione: la Juve pensa a Conte, Conte pensa alla Juve, Juve e Conte si pensano reciprocamente. A corredo, una serie di ragionamenti che, oh, filano: la Juve ha bisogno di Conte, Conte tornerebbe volentieri a "casa sua", Agnelli e Conte non sarebbero più "nemici" ecc... Poi, all'improvviso, spunta pure "La lista della spesa di Conte per la Juve". E lì ti fermi. Cioè, stiamo parlando di un allenatore attualmente in corsa su tutti i fronti con il Tottenham, impegnato nel campionato più bello del mondo, lusingato da un ingaggio che al lordo tocca i 17,6 milioni di euro- con possibile aumento in arrivo-, in più siamo in ottobre, mica a Pasqua (anche se la temperatura tende a fotterci). Ecco, sì, non sappiamo se Conte tornerà a Torino, ma sappiamo che parlarne ora ha senso come la Juventus vista in campo fino ad oggi.