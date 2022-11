Beto salva l'Udinese: con il Lecce in casa è solo 1-1

05 novembre 2022 a

(LaPresse) - E' terminata 1-1 la sfida tra Udinese e Lecce giocata alla Dacia Arena di Udine e valida per la 13ma giornata di serie A. Ospiti in vantaggio con Beto al 68'. I friulani, che dopo un buon avvio in campionato non vincono da oltre un mese, superano momentaneamente la Juventus in classifica e si piazzano al settimo posto con 23 punti mentre il Lecce sale a 9 punti, in quart'utima posizione.

"E' stata una partita divisa in due. Nel primo tempo siamo stati poco precisi e reattivi, poi nella ripresa la squadra ha dimostrato coraggio e consapevolezza, abbiamo trovato il pareggio e occasioni per vincere la partita. In questo momento gli episodi non ci favoriscono, mi è piaciuto però lo spirito e tutti si sono sacrificati. Peccato ma in questa categoria tutte le partite sono battaglie. Non entra la vittoria ma sono contento di quello che ho visto". Così Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, a Sky sport dopo il pareggio con il Lecce. "Questa squadra è partita in maniera formidabile, chiaro che questi pareggi sembrano risultati negativi ma così non è. Manca la vittoria, ma devo guardare la prestazione. Non deve mai subentrate l'ossessione della vittoria", ha sottolineato. "Il sogno Europa? Centrare un obiettivo così prestigioso è nella testa di tutti e lo sogniamo ma rimaniamo con i piedi per terra", ha concluso.

"Sono soddisfatto della prestazione, di compattezza e di dedizione, coraggio e buon gioco. Era quello che volevamo fare, dobbiamo trovare nel lavoro ancora qualche soluzione ma c'è tanta voglia e questa è la cosa più importante.". Così il tecnico del Lecce, Marco Baroni, a Sky Sport, dopo il pareggio in trasferta contro l'Udinese. "Qualcosa mi manca ma a me interessa l'atteggiamento, essere la squadra più giovane ci deve dare quella giusta spregiudicatezza", ha aggiunto.