Roma-Ludogorets, calpestato sul collo: fallo-horror contro Zalewski

Un fallo da film horror: non intenzionale, ma brutale, pericoloso per le lesioni che avrebbe potuto provocare. Quello commesso da Olivier Verdon su Nicola Zalewski nella partita di Europa League contro il Ludogorets. La sequenza delle immagini, ci mostrano che il calciatore della Roma è stato fortunato a cavarsela con qualche graffio, senza riportare lesioni. Un episodio avvenuto quando alla fine dell'incontro mancavano una manciata di minuti, e i giallorossi avevano perfezionato la rimonta vincendo per 3-1 e portandosi al secondo posto nel girone. L'arbitro non s'era accorto della gravità della situazione, solo in secondo momento ha deciso di estrarre il cartellino rosso dopo essere stato richiamato dal Var e aver rivisto quel frangente alla on-field-review.

Le scuse del giocatore con Zalewski sui social

Il direttore di gara ha reputato intenzionale quel gesto: non ha evitato il contatto con il giocatore a terra, calpestandolo sulla parte alta del petto e del collo. Verdon ha provato anche a giustificarsi, ma la revisione ha tolto ogni dubbio a Nikola Dabanović. Era stato lui stesso a commettere fallo su Zalewski, provocandone la caduta, dando successivamente l'impressione di cercare volutamente il contatto.

Successivamente si è scusato con l'avversario condividendo un messaggio sui social. A segnalare quella situazione era stato l'ufficiale al Var, Pol van Boekel, finito tra le polemiche del Barcellona per il mancato fallo da rigore di Dumfries a San Siro nel match perso contro l’Inter. Oltre alle proteste del tecnico del Tottenham, Antonio Conte, per il gol annullato a Harry Kane.

