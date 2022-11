Gigio Donnarumma, rivelazione-choc: "Perché ha lasciato il Milan"

18 novembre 2022 a

“Gigio Donnarumma? Al Psg ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze: non è andato via dal Milan per motivi economici. Il suo futuro è tutto da scrivere, ha una carriera davanti”. Dice così l’agente di Gigio, l’avvocatessa brasiliana Rafaela Pimenta, che ha preso il posto del defunto Mino Raiola. La stessa che ha poi parlato di diversi suoi assistiti, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Uno di questo è Paul Pogba, che non potrà partecipare ai Mondiali in Qatar: “È stato invitato dalla Francia in Qatar, ma ha deciso di andare a farsi visitare a Pittsburgh e restare a lavorare durante le vacanze — ha detto — Dopo l’amarezza per questo Mondiale mancato e per l’apporto che non ha potuto dare alla Juventus vuole recuperare il tempo perduto”.

Il centrocampista bianconero “ha solo ascoltato un parere medico, non ha deciso d’istinto — dice ancora Pimenta — Lo stregone? Una storia tutta da dimostrare. Non mi risulta sia andata così”. Quindi una parola su Erling Haaland, per una scelta, il Manchester City, che è stata innanzitutto tecnica: “Quando Guardiola e il City hanno dato garanzie sul suo utilizzo in campo, la trattativa è andata in discesa — ha detto la brasiliana — Non ha pesato il precedente di Zlatan, perché l’agente deve fare un passo indietro rispetto all’interesse del calciatore. Lui e Mbappé sono certamente le stelle destinate a raccogliere l’eredità di Messi e Ronaldo”.

Quindi una parola finale sulle scommesse: “Scommetto su Wesley, il terzino arrivato troppo giovane alla Juve — conclude Pimenta — Col Cruzeiro di Ronaldo è stato promosso, può tornare in Europa da protagonista”



