Ferrari, Leclerc: "Se ne sento il bisogno lo farò". Cannonata a Binotto?

Charles Leclerc-Carlos Sainz, i due piloti della rossa che quest’anno si sono trovati, a volte, in situazioni contrastanti. Il mancato ritorno ai box dello spagnolo a Montecarlo, la polemica vittoria di Silverstone, il terzo posto non concesso in Brasile. E Leclerc, così, è stufo e chiede un ordine di scuderia in suo favore. Cosa che potrebbe accadere se Frédéric Vasseur, suo primo team principal all’esordio con l’Alfa Romeo e in F1 nel 2018, arrivasse a Maranello al posto di Mattia Binotto, che quest’anno non ha mai voluto mettere degli ordini.

Leclerc e “l’avvertimento” alla Ferrari e Binotto

“Gli ordini di scuderia? Non è un qualcosa che io possa controllare. Preferisco concentrarmi su quello che posso controllare ,ovvero il mio pilotaggio e la guida”. E ancora: "Se poi dovessi sentire il bisogno di dover chiedere qualcosa internamente lo farò" ha difatti aggiunto il 25enne di Montecarlo, che ha poi terminato con quello che sembra un chiaro messaggio rivolto al team principal Mattia Binotto. "Ma sarà il team che mi verrà incontro nel momento in cui io dovessi svolgere perfettamente il mio dovere”.

Parole chiare di un pilota che vuole essere trattato alla pari del rivale Max Verstappen in Red Bull, indiscutibile numero uno nei confronti del “Checo” Sergio Pérez. Frase che suona come ‘avvertimento’ nei confronti di Binotto, che potrebbe comunque avere il suo destino segnato questo inverno.

