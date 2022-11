Qatar 2022, Van Gaal sconvolgente: "Quando mia madre era nella bara..."

29 novembre 2022 a

a

a

Una Coppa Uefa, una Champions, una Supercoppa, una Coppa intercontinentale. Ma negli ultimi tempi Van Gaal offre una serie di spettacoli suggestivi anche in conferenza stampa. Una carrellata di situazioni surreali: dai momenti di rabbia, a quelli di ilarità, passando poi per battute anche fuori luogo. Raccontando di aver comunicato l'esclusione dal Mondiale a giocatori nudi in videochiamata, litigando con un giornalista considerato un suo vecchio nemico, abbracciandone un altro giovanissimo che lo aveva dipinto come il suo idolo, e infine dedicando una battuta a luci rosse a sua moglie. Anche lunedì, nella conferenza stampa prima della sfida col Qatar, Van Gaal si è presentato in sala stampa in grande spolvero, parlando della sua defunta madre.

Repice stravolto: segna l'Argentina? Cosa gli scappa in radiocronaca | Guarda

Van Gaal, la frase sulla madre che spiazza tutti in conferenza

Frasi che hanno spiazzato tutti letteralmente: "Mia madre giaceva nella sua bara con le guance rosee quando è morta, è una questione di geni". Subito si è passati alle domande sulla partita, anche se il siparietto è stato immortalato e poi condiviso sui social. I presenti infatti si sono mostrati imbarazzati, non sapendo se ridere o restare seri.

Brasile già agli ottavi: un eurogol di Casemiro stende la Svizzera

Qui gli utenti non si sono dimostrati sorpresi per l'uscita del mister, a giudicare da commenti come questi: "Una frase normale da quest'uomo, è tutto ciò che chiedo, non accadrà mai". O anche chi scrive: “Avevamo bisogno di Van Gaal nel Prem per molto più tempo. Assolutamente al botteghino”.