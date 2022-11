Qatar 2022, Messico eliminato: inutile il 2-1 contro l'Arabia Saudita

30 novembre 2022 a

Il Messico supera l'Arabia Saudita nell'ultimo turno del Gruppo C di Qatar 2022, ma è costretto comunque ad abbandonare il torneo nonostante l'arrivo a pari punti con la Polonia seconda. Dopo il 2-1 maturato al Lusail Iconic Stadium, targato Martin e Chavez (inutile il gol di Al Dawsari), per la squadra di Martino pesa la differenza reti peggiore rispetto ai polacchi. I messicani chiudono cosi' al terzo posto nel girone il loro Mondiale, mentre i sauditi chiudono addirittura quarti dopo l'impresa iniziale con l'Argentina. Grande battaglia di cuore e carattere in un primo tempo molto equilibrato, aperto dopo pochissimi minuti da una grande occasione per i messicani, con Vega che viene murato da Al Owais in uscita.

Per il resto del tempo le due squadre continuano a lottare in mezzo al campo e il Messico si fa rivedere in avanti solo al 27', quando da un cross da destra Pineda vola in tuffo di testa colpendo però male. Nel recupero del primo tempo prima occasione anche per i sauditi, con Al Hassan che colpisce di testa in area senza inquadrare lo specchio della porta. Ad inizio ripresa il Messico parte all'arrembaggio e al 48' trova il vantaggio sugli sviluppi di un corner: Montes spizza d'esterno un cross velenoso, favorendo il tap-in da due passi di Martin che non può sbagliare l'1-0.

Passano una manciata di minuti e arriva anche il raddoppio messicano di Chavez, che s'inventa una traiettoria perfetta su punizione beffando il portiere saudita. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra del 'Tata' Martino continua ad attaccare e al 56' troverebbe addirittura il tris con Lozano, reso pero' vano da una posizione di fuorigioco segnalata subito dall'assistente. In virtu' del risultato che nel frattempo matura tra Polonia e Argentina, il Messico ha bisogno disperato di un altro gol per centrare la qualificazione, ma Al Owais si fa trovare pronto su un altro paio di conclusioni di Lozano e Chavez, pericoloso ancora su punizione. Nel finale viene annullato un'altra rete ai messicani, stavolta ad Antuna ma sempre per fuorigioco sulla verticalizzazione di un compagno. Nel finale il gol arabo di Al Dawsari gela il Messico e chiude la gara sul 2-1.