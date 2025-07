Jannik Sinner, corsa a piedi nudi: come lo beccano a Wimbledon

Un allenamento strano, curioso, quello di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo - alla vigilia del match contro Novak Djokovic - è tornato in campo sull'erba di Aorangi Park per preparare la semifinale. Il tennista altoatesino si è scaldato con il giovane azzurro Pierluigi Basile. E proprio al termine dell'allenamento, Jannik è stato immortalato mentre faceva qualche giro di corsa a piedi nudi. Una stravaganza? Niente affatto. Si tratta di una tecnica - spiega Il Corriere dello Sport - che punta a ritrovare il contatto della pianta del piede con l'erba che tocca quelle terminologie nervose che rigenerano il fisico grazie al rilassamento e aiutano l'atleta a scaricare dopo una sessione di lavoro intensa.

Nel frattempo è attesa per oggi, venerdì 11 luglio, la semifinale. Si parte intorno alle 14.30, con Alcaraz (2) in campo contro Fritz (5), per poi passare al match tra Sinner (1) e Novak Djokovic (6). L'altoatesino sembra aver già superato i problemi al gomito, mentre per Nole resta qualche dubbio sul suo stato di salute.