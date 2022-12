Argentina-Croazia, svelato il "piano letale": cosa accadrà in campo

13 dicembre 2022 a

a

a

L’Argentina ha un suo “sporco piano”. È l’accusa che il media croato Sportske lancia alla vigilia della semifinale tra Argentina-Croazia (questa sera alle 20): "Gli argentini ci stanno preparando qualcosa di marcio!", è il titolo del pezzo, che svela come l'oscuro disegno sia stato scoperto dal c.t. croato Dalic, potendo dunque adottare le giuste contromisure per far saltare il diabolico progetto. In base al piano, "tre giocatori argentini avrebbero ricevuto istruzioni speciali su come provocare i tre giocatori croati che considerano l'anello più debole della squadra in questa vicenda".

Vedete questa foto? Ecco il segreto dell'Argentina: il gesto disgustoso | Guarda

Il quotidiano: “Scrivere che gli argentini sono sporchi non è una bomba”

Proprio Dalic, oltre a conoscere il piano, sa anche chi è il calciatore in questione al centro dell'intrigo: "Gli argentini dimenticano che i croati sono coinvolti ovunque e scoprono tutto in fretta – è la conclusione del pezzo – Anche se non avessimo ascoltato quello che ci è stato detto, avremmo saputo di stare attenti con l'Argentina in questa faccenda”. E ancora: "Scrivere che gli argentini sanno essere sporchi in una partita di calcio non sarebbe una bomba, come hanno testimoniato tanti che li hanno affrontati per decenni nei Mondiali – è la premessa dell’articolo – ma alla vigilia delle semifinali arrivano notizie scandalose sulla loro preparazione per la partita con la Croazia e sui metodi che intendono utilizzare”.

Leo Messi, perché ora che si arrabbia può vincere

Il quotidiano: “Un giocatore ha svelato ai compagni come far perdere ritmo ai croati”

Un giocatore argentino, secondo quanto ci è stato detto, “ha svelato ai compagni di squadra del suo club europeo che gli è stato affidato il compito di provocare e dare istruzioni su come far perdere ritmo ai croati — è scritto nel pezzo — Ha espresso la convinzione che farà impazzire i croati e che li distruggeranno in 60 minuti. Da allora lo spogliatoio di quel club è andato in fermento”.

Ascolta "Inter, il cerchio del 5 maggio" su Spreaker.