Marocco-Francia, "convertitevi": la "crociata" islamica, choc prima della partita

La nazionale del Marocco incarna uno spirito che nel mondo anglosassone chiamerebbero bottom-up. Un sentimento, cioè, che parte dal basso, dal popolo e che si identifica con degli esempi e dei portatori di fede. A prescindere da cosa pensi la sfera più "alta". Il Marocco è infatti un Paese arabo moderato, con salde relazioni con l'Occidente e in lotta contro l'estremismo. Ai marocchini, però, la politica interessa il giusto, e i cinque pilastri dell'islam rappresentati nel pentagramma verde della loro bandiera lo dimostrano. Così, nella semifinale mondiale di stasera non saranno solo i marocchini a sperare che i Leoni dell'Atlante battano la Francia, ma anche i cittadini di tutta l'Africa e del mondo arabo-musulmano.

Per questo, anche l'islam gioca un ruolo. Per i calciatori in primis, e poi anche per mezzo miliardo di musulmani.Mentre tornavano al loro hotel in pullman dopo la vittoria contro la Spagna, due giocatori Zakaria Aboukhal e Abdelhamid Sabiri hanno avviato una live sui social in cui ringraziavano Allah e invitavano calorosamente le persone ad abbracciare l'Islam: «Convertiti all'Islam, passa dalla parte dei buoni. Abbraccia la pace», dicevano. Negli spogliatoi dopo Marocco-Portogallo, invece, i due insieme a Ilias Chair si sono fatti ritrarre in posa mentre allungano il dito indice destro, un segno noto tra i musulmani come Tawhid.

L'UNICITÀ

Il gesto riflette l'unicità e l'esistenza di un solo Dio: Allah. È inoltre strettamente legato alla Shahada, testimonianza di fede con cui ogni musulmano dichiara di credere in un solo e unico Dio e nella missione profetica di Maometto.

Pur rimanendo parte delle preghiere quotidiane dei musulmani di tutto il mondo, il simbolo è per questo molto utilizzato dai terroristi wahhabiti e dagli affiliati all'Isis. Questi calciatori "crociati" sono tra l'altro anche cittadini europei. Sabiri, che gioca in Italia con la Sampdoria, ha passaporto tedesco, Aboukhlal è nato in Olanda e Chair in Belgio. Una testimonianza palese dei sentimenti che vivono gli immigrati di prima, seconda e terza generazione nelle nostre città.

Anche per questo, Francia-Marocco sarà una gara solo in parte immersa nelle dinamiche tra ex potenza coloniale e un'ex colonia, protettorato francese dal 1912 al 1956. Perché il confronto Occidente Islam è in realtà molto più attuale. I francesi lo sanno meglio di tutti, visto che Francia gli immigrati marocchini si contano in 755.000 unità, ma sono oltre 1 milione 300.000 i discendenti, almeno di seconda generazione, della cosiddetta "diaspora marocchina", il secondo gruppo etnico di immigrazione dopo gli algerini. Lo stesso ct marocchino Regragui è nato in Francia da genitori marocchini, e si ritrova ad affrontare la nazione che gli ha dato i natali senza nascondere il senso che la partita ha per il Marocco: «Siamo in missione. Abbiamo un'opportunità, non voglio sprecarla. Non voglio aspettare 40 anni. Ci sono momenti in cui devi segnare il tuo territorio, ora è il momento». Dialettica di lotta a tutti gli effetti.

Da qui nascono pure le preoccupazioni sull'ordine pubblico. Veri e propri quartieri a maggioranza marocchina si trovano a Nîmes e Montpellier: quest' ultimo, la Paillade, una decina di anni fa era stato oggetto di attenzioni da parte della stampa per il presunto rischio di una radicalizzazione islamica.

PARIGI BLINDATA

Parigi sarà certamente blindata. Ma le città a rischio visti i precedenti sono diverse in tutta Europa: Bruxelles, Amsterdam, Barcellona e Milano. Viste le premesse e il clima infuocato che attende la Francia non solo in patria ma anche nello stesso, arabissimo Qatar, il ct francese Deschamps ha provato a stemperare la tensione: «La tifoseria marocchina sprigiona un calore incredibile, ma non l'avverto come ostile. I loro tifosi fanno molto chiasso, però la preparazione di una partita prevede anche una riflessione sulle condizioni ambientali, i miei giocatori sanno che cosa li aspetta». O forse no.