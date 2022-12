Lele Adani "zittito" dalla Rai? E in Argentina... qualcosa di clamoroso

17 dicembre 2022 a

La decisione ormai è nota: per la finalissima di Qatar 2022, la partita tra Francia e Argentina, non ci sarà Lele Adani, commentatore tecnico in forza a Viale Mazzini che tifa in modo sfacciato, francamente fuori luogo, per l'Albiceleste di Leo Messi. Nel corso di queste settimane mondiali si è fatto un gran discutere del suo commento, che ha spaccato l'Italia: molti i detrattori, altrettanti i sostenitori. E insomma, la Rai era davanti a un bivio: affidargli o meno il commento della finalissima? Risposta negativa, anche perché il commento dell'epilogo della competizione, come sempre, spetta alla prima coppia di voci in gerarchia, ossia Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro.

Ovvia la delusione dei tifosi argentini e degli appassionati di Adani, che ormai era visto come una sorta di portafortuna della Seleccion. Il punto è che la delusione ha fatto il giro del mondo, ha attraversato l'oceano ed è arrivata dritta dritta in Argentina, dove ha fatto notizia la telecronaca partigiana di Lele Adani, la sua sconsiderata adorazione - quasi mistica, per certo troppo urlata - di Lionel Messi.

Negli ultimi giorni, Adani era stato anche ospite di una tv argentina, in una trasmissione in cui era stato introdotto come "il fanatico di Messi". Già, l'enfasi con cui racconta ogni singola mosse della Pulce, oggettivamente, è... da fanatico.

Ed in questo contesto, le preghiere-social alla Rai affinché ci sia Adani in finale non arrivano soltanto dall'Italia ma, appunto, anche dall'Argentina: "Gentilissimi signori della Rai riconsiderate, per favore, la scelta dei cronisti per la Finale. Il popolo argentino ha stabilito un rapporto di moltissimo affetto con Lele Adani e Stefano Bizzotto, sarebbe un peccato privarci tutti di queste telecronache piene di passione", recita uno dei molti cinguettii. Ma no, non ci sarà nulla da fare: per Lele Adani, niente finale.

