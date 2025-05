Emmanuel Macron stranamore alla guerra nucleare

Aerei da caccia francesi Rafale armati di bombe nucleari in territorio europeo per compensare il progressivo disimpegno americano nel Vecchio continente? È l’idea che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha lanciato martedì sera durante un’intervista a Tf1, dopo aver minacciato nuove sanzioni alla Russia se il Cremlino non accetterà il cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina. Sollecitato dai giornalisti presenti in studio sull’estensione dell’ombrello nucleare francese agli altri 26 stati membri dell’Unione europea, Macron ha risposto con queste parole: «Siamo pronti ad aprire questa discussione. Definirò il quadro in modo molto specifico nelle prossime settimane e nei prossimi mesi». E ha aggiunto: «C’è sempre stata una dimensione europea nella deterrenza nucleare».

L’apertura di un “dibattito strategico” sull’ombrello francese a protezione dell’Europa, in sostituzione di quello americano, era già stata messa sul tavolo da Macron a inizio marzo durante un discorso alla nazione. Ma martedì sera l’inquilino dell’Eliseo ha fatto un ulteriore passo in avanti, dicendosi pronto a dispiegare in Europa aerei francesi dotati di armi nucleari (si tratterebbe di missili terra-aria a medio raggio Asmpa-R, un’arma supersonica in grado di trasportare testate nucleari, provati lo scorso anno nel quadro dell’operazione Durandal). E affermando, soprattutto, di averne già parlato esplicitamente con la Polonia, con cui ha appena firmato un trattato di cooperazione su difesa, nucleare e mutua assistenza in caso di attacco (il Trattato di Nancy, firmato lo scorso 9 maggio nel giorno della Festa dell’Europa).