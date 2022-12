Argentina, "è sparita": mistero sulla Coppa del Mondo, girano voci pazzesche

23 dicembre 2022 a

La Coppa del Mondo dov'è? Nelle ultime ore abbiamo visto foto di diversi giocatori dell'Argentina con il trofeo tra le mani o c'è chi come Messi si è fatto fotografare con la coppa nel letto. La domanda è lecita: il vero trofeo della Coppa del Mondo dove si trova? E negli scatti che girano sul web dei campioni del mondo dell'Argentina, c'è la vera Coppa del Mondo? Il trofeo originale, quello in oro rientrerà in Italia pe un restauro nella ditta che lo produce per poi essere custodito a Zurigo nella sede della Fifa. Ma dunque quella mostrata dagli argentini quale coppa è? Si tratta di una copia.

La Coppa infatti è stata riprodotta con una lega di zinco e rame e con tre strati d'oro ed è stata consegnata alla federazione argentina che la custodisce nella sua sede. Ma di fatto i giocatori argentini hanno acquistato delle copie dal valore di 100 euro che vengono messe a disposizione, proprio dalla Fifa per le foto di rito e soprattutto per i festeggiamenti. Una scelta dovuta per preservare il trofeo vero da possibili furti o da danni nel corso delle lunghe feste per la vittoria del Campionato del Mondo.

Insomma il mistero sulla Coppa "sparita" è risolto. Inoltre, va ricordato, che in pochi possono toccare il trofeo, quello vero, che rientrerà in Italia per un restauro e per la manutenzione dovuta: possono avvicinarsi alla coppa solo ex campioni del mondo o capi di stato.