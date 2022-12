Benzema, la mano devastata: dopo il vaffa a Deschamps... mai visto così

26 dicembre 2022 a

a

a

E' tornato dove lo amano veramente, Karim Benzema: al Real Madrid. Il Pallone d'oro in carica, conquistato a 33 anni dopo una carriera straordinaria all'ombra di Cristiano Ronaldo (e Leo Messi) si è finalmente consacrato come il centravanti più forte della sua generazione. Eppure la sua Francia non lo sopporta: convocato dal ct Didier Deschamps per il Mondiale in Qatar 2022, è stato fatto fuori dalla lista a causa, ufficialmente, di un infortunio. Ufficiosamente, perché malvisto dalla star Kylian Mbappè e da alcuni senatori del gruppo, come il milanista Giroud. Tornato in patria, l'attaccante di origini algerine sarebbe potuto tornare in gioco per la finale una volta superato il lieve infortunio ma Deschamps ha rifiutato, per non rovinare il clima nello spogliatoio. Dopo il Mondiale perso ai rigori con l'Argentina, Karim The dream ha così pensato bene di non seguir più su Instagram i suoi ex compagni. Un bel clima, insomma.

"Finisce qui". Bomba sulla Francia dopo la finale, l'addio che scatena il caos



Ma in Spagna il clima intorno al numero 9 del Real è di tutt'altro genere. Benzema ha ripreso ad allenarsi e i giornalisti iberici notano come per la prima volta dal gennaio 2019 abbia giocato una partita amichevole (contro il Getafe) senza la famosa benda alla mano destra che si era infortunata quasi 4 anni fa in un contrasto con il difensore del Betis Siviglia Marc Bartra. Il mignolo fratturato è diventato, nel corso degli anni, una impressionante deformazione: Benzema ha infatti sempre rinviato l'operazione chirurgica per non mettere in difficoltà il Real a causa della sua assenza.

"È successo qualcosa": la rivelazione bomba sulla Francia, la verità sulla finale-disastro





L'ex baby prodigio del Lione ha così sempre giocato con la fasciatura, mostrando la mano nuda alla premiazione del Pallone d'Oro e, guarda caso, anche durante i primissimi allenamenti con la Nazionale francese in Qatar. Prima che tutto andasse a rotoli, non certa per colpa di un mignolo o di un infortunio muscolare.