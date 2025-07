Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere, stangata da 386mila euro

Cala la mannaia spagnola su Carlo Ancelotti: il tribunale di Madrid ha infatti condannato il mister a un anno di reclusione per evasione fiscale. Il fatto contestato risale al 2014, periodo in cui l’attuale commissario tecnico della nazionale brasiliana era il mister del Real Madrid.

Ancelotti è stato invece assolto per un’accusa simile riferita all’anno successivo, il 2015. Oltre alla pena detentiva, al tecnico è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 386.361,93 euro. La sentenza prevede inoltre che, per i prossimi tre anni, egli non possa accedere a fondi pubblici né beneficiare di agevolazioni fiscali o previdenziali.