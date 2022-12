Dibu Martinez? "Ha umiliato l'Argentina", festa rovinata: chi vuole la sua testa

27 dicembre 2022 a

Quel gesto di mettersi il Guanto d’Oro all’altezza dei genitali di Emiliano Martinez non è piaciuto per nulla a tante persone. E gli sfotto ai danni dei giocatori francesi, sconfitti in finale dopo i calci di rigore, fanno discutere persino in Gran Bretagna. Come Graeme Souness, leggenda del calcio scozzese, che non ha avuto peli sulla lingua quando ha dovuto attaccare il portiere argentino: "Gran parte del dibattito post-mondiale si è incentrato sul suo comportamento durante i calci di rigore — ha detto — Posso accettare quelle buffonate, fino a un certo punto, ma ciò di cui dovremmo parlare di più è il gesto maleducato che ha fatto dopo aver ritirato il suo trofeo per il miglior portiere del torneo”.

E ancora: “C'è davvero gente che si diverte guardando una cosa del genere — si chiede l’ex centrocampista scozzese —? Martinez ha messo in imbarazzo sé stesso e il suo Paese. Sembrava un pagliaccio volgare. Se è per questo che vuole essere ricordato, che Dio ci aiuti tutti”. Per poi concludere: "Mi piace come portiere, ha fatto bene con l'Argentina e all'Aston Villa — dice ancora Souness — Ma è incredibile che possa pensare che simili gesti siano appropriati. Non capisco perché abbia deciso di farlo davanti agli occhi di tutti. Che rispetto mostra per i suoi avversari e anche per sé stesso? Avrebbe potuto essere ricordato per gli anni a venire ma sfortunatamente anche quell'immagine fa ormai parte della storia della finale”.

Parole che seguono a quelle di Mauricio Pinilla. L'ex attaccante di Palermo, Genoa e Cagliari, infatti, ha detto la sua a Espn Chile: "Chi è questo per prendere in giro Mbappé? Ha subito quattro gol dal giocatore francese! Mbappé ha calciato in porta quattro volte e ha segnato quattro gol. Sono sicuro che in futuro si ricorderanno di lui solo perché ha parato un paio di rigori".