Olanda, la confessione choc di Van Dijk: "Non ho dormito per due giorni"

C'è chi i Mondiali li ha vissuti in modo drammatico. È Van Dijk dell'Olanda che di fatto ha sbagliato il primo rigore contro l'Argentina. Dopo aver realizzato uno splendido gola all'Aston Villa nel Boxing Day, è tornato a parlare di quell'episodio che lo ha segnato: "Ho impiegato un paio di giorni per rimettermi in piedi", ha affermato il giocatore olandese. Poi nell'intervista rilasciata al canale olandese viaplay, lo stesso Van Dijk ha parlato del lato privato di quell'errore dal dischetto, la sofferenza patita lontano dai riflettori degli stadi del Qatar: "Mi sono escluso dal mondo del calcio per un po'. Non sono riuscito a dormire per due giorni dopo Olanda-Argentina. Siamo stati vicinissimi a vincere, anche dopo essere stati sotto di due gol.

Ho sbagliato un rigore in una partita così importante. Mi ha fatto molto male, ho passato un paio di notti molto difficili. Sono andato in vacanza e mi sono goduto la mia famiglia. Questa è la cosa più importante". Insomma l'errore sul calcio di rigore è sempre una ferita per ogni giocatore, a tutti i livelli.

Ma di certo, sbagliare nel corso di una sfida dentro-fuori in un Mondiale fa più male. Lo sa bene ancora Roberto Baggio che non riesce a dimenticare quell'errore drammatico a Usa '94 che ha consegnato il mondiale al Brasile.