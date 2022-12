Rino Gattuso-choc sul padre: "Voleva prendermi a pugni in faccia"

28 dicembre 2022 a

Rino Gattuso si confessa e lo fa in un'intervista ad As. L'allenatore del Valencia di fatto in questi giorni è in vena di rivelazioni. Dopo aver parlato del suo rapporto con la moglie che ha subito ripercussioni per l'impegno totalizzante dovuto alla gestione della squadra spagnola, Gattuso ha voluto raccontare un curioso aneddoto che riguarda il padre quando Rino, giovane ragazzotto, dovette lasciare l'Italia per trovar fortuna al Glasgow Rangers in Scozia: "Non volevo andare a Glasgow. Avevo appena giocato due partite in Serie B e stavamo per essere promossi in Serie A.

Un giorno, mio padre viene da me e mi dice che un rappresentante dei Rangers era venuto in città e voleva offrirmi un contratto. Non volevo andarmene dal Perugia e l'ho detto a mio padre. Lui mi ha risposto che i Rangers stavano offrendo così tanti soldi che non riusciva nemmeno a scrivere il numero. Mi disse che era quattro volte quello che aveva guadagnato in tutta la sua vita.

Quando ho detto di nuovo di no, ha risposto che mi avrebbe dato un pugno se non avessi accettato. Alla fine sono andato ai Rangers". Insomma da quella esperienza è poi sbocciato un giocatore, un campione che ha fatto la fortuna del Milan e della Nazionale con la vittoria del Mondiale a Berlino 2006.